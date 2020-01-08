أخبار مصر | "يعيش أسفل كوبري".. رحلة إنقاذ مسن وإعادته لأسرته بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يعيش أسفل كوبري".. رحلة إنقاذ مسن وإعادته لأسرته بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع لإنقاذ مسن خمسيني يتخذ ساترا تربيا لكوبري تحت الإنشاء بحلوان مأوى له.

وعلى الفور توجه الفريق لمكان تواجد المسن وأجرى دراسة حاله له وتبين أنه يدعى "صلاح. ع. أ"، ويبلغ من العمر ٥٥ عاما وهو من مواليد محافظة الفيوم وكان يعمل سائقا وتعرض لصدمة نفسية ترك ذويه ولا يوجد معه أي أوراق تثبت شخصيتة.

ونجح الفريق بعد محاولات عديدة بإقناعه باستقباله بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، وعليه تم استقباله بدار عقيلة السماع للرعاية بحلوان ليتلقى كافة أوجه الرعاية وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع مرة أخرى.

ونجح الفريق بإعادته لأهله بعد نشر صورة له على إحدى صفحات التنويه عن المفقودين على صفحات التواصل الاجتماعي والذين تعرفوا عليه وقاموا باستلامه.

ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات انتهاكات دور الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بالوزارة.