أخبار مصر | "الرياضة" تواصل عقد المقابلات للملتحقين ببرنامج مواجهة الشائعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تواصل عقد المقابلات للملتحقين ببرنامج مواجهة الشائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني عقد المقابلات الشخصية للملتحقين بالبرنامج التدريبي الأول لإعداد المدربين في مجال "مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي"، وذلك بمقر مركز شباب ناصر بمحافظة الشرقية بمشاركة أكثر من 70 مشاركا على مستوى المحافظة من خريجي دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

وتأتي ثمار البرنامج الأول لمواجهة الشائعات في إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بتعظيم الاستفادة الكاملة من الكوادر الشبابية المتميزة بمحافظات الجمهورية لزيادة الوعي لدى الشباب والاستفادة من مهاراتهم المختلفة في التعامل مع التكنولوجيا لإرشادهم إلى كيفية مواجهة الشائعات المختلفة وكيفية التمييز بين الأخبار الصحيحة والمغلوطة، استخدام حلول غير تقليدية لمواجهة الأفكار المتطرفة المختلفة والشائعات وتصحيح المفاهيم والأفكار التي تؤدي إلى هدم المجتمعات.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، الدكتور محمد حسن معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية.

وتستكمل وزارة الشباب والرياضة عقد المقابلات الشخصية للبرنامج غدا الخميس بمحافظة السويس ضمن 11 محافظة ينفذ من خلال البرنامج كمرحلة أولى.