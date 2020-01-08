أخبار مصر | غدا.. الشباب والرياضة تسلم جوائز مسابقة العمل الأول للموهوبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الشباب والرياضة تسلم جوائز مسابقة العمل الأول للموهوبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم وزارة الشباب والرياضة احتفالية توزيع جوائز مسابقة العمل الأول للموهوبين في المجالات الأدبية، بالتعاون مع مؤسسة دار المعارف للطبع والنشر وذلك غداَ الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بمسرح وزارة الشباب والرياضة.

ويحضر الحفل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة المؤسسة ولفيف من كبار الأدباء والكتاب والشخصيات العامة.

ويتضمن الحفل فقرات غنائية من اوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو سليم سحاب.

وكانت شروط المسابقة أن يكون سن المتسابق لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 عاما لإتاحة الفرصة لظهور مواهب شابة واعدة، تلتزم الهيئات الشبابية من التحقق بأن يكون العمل إبداعيا أصليا لصاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل آخر، أن يراعى في القصة البناء الموضوعي وتكامل الحدث وابتكار الشخصيات والتجديد، وموضوع الرواية أو القصة أو العمل المسرحي مفتوح، لا تقل القصة عن 10 صفحات A4 ولا تزيد عن 15 صفحة A4 أيضا، ولا يزيد عدد كلمات القصة القصيرة عن 1500 كلمة.