أخبار مصر | مكافأة وعقوبات رادعة.. قرار جديد بشأن سيارات الرتش في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافأة وعقوبات رادعة.. قرار جديد بشأن سيارات الرتش في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التحية للجهد، الذي بذلته القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى تأمين احتفالات الأخوة الأقباط بميلاد السيد المسيح، مثمناً الجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى تأمين الجبهتين الداخلية والخارجية فى ظل الظروف الدولية التى تحيط بالبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وحضور نائبيه للمنطقتين الغربية والشرقية، والسكرتير العام والمساعد والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، على أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية والمنطقة المركزية لضبط السيارات التى تلقى بالرتش الناتج عن أعمال البناء، والتي تؤثر على السيولة المرورية بالشوارع والمحاور، مشددا على أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على السيارات المخالفة ومصادرتها كما تم رصد مكافأة للقائمين على عملية الضبط.

وأشار المحافظ إلى أن مديريــة التربيـــة والتعليـــم بالقاهرة، أنهت استعدادها لامتحانات نصف العام الدراسي 2019 /2020 حيث تبدأ الامتحانات للمواد الأساسية حسب الخريطة الزمنية لوزارة التربية و التعليم منسقة حسب المراحل و نوعيات التعليم المختلفة.

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وأشار إلى أن المدارس أنهت استعدادات البنية التحتيـة من خلال تشكيل لجـان النظــام والمراقبــة بالمدارس والانتهاء مــن الصيانـة البسيطة (إضاءة / زجاج شبابيك / دورات مياه) كما تم عـمل أكـثر مـن ورشـة عمـل لواضعي الامتحانات لتنفيذ تعليمات الوزارة و المركز القومي للامتحانات و مطابقة مواصفات الورقة الإمتحانية علي جميع الامتحانات كما تـم الانتهاء مــن طباعــة الامتحانات بالمطبعة السرية و تظريفها.

وأشار المحافظ إلى انتهاء مديرية التربية والتعليم من تسليم التابلت لطلاب الصف الأول بالكامل مضيفاً أن امتحانات الصف الأول الثانوي سوف تكون حسب المواصفات الامتحانية وهي ورقيــة فتــرة مسائيــة حسب جدول الوزارة وموحدة على مستوى الإدارات التعليمية سواء أكانت مدارس عامة أو خاصة وسيسمح للطالب باصطحاب الكتاب المدرسي Open book ، فى حين ستكون امتحانات الصف الثاني الثانوي الكترونياً حســب تعليمــات وزارة التربيــة و التعليم سوف تكون الكترونياً كما تــم الاستــعداد بإعــداد امتحانــات ورقــية للفئات الأخــرى (الدمــج / الخدمــات / المنــازل / السجون / مستشفى الأورام 57357 ).

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بالاهتمام بحل مشاكل المواطنين والحرص على عقد لقاءات دورية معهم والتعاون مع أعضاء مجلس النواب فى تقديم الخدمات للمواطنين والتواصل مع الشباب لنقل الحبرات لهم والاستفادة من أفكارهم فى وضع الرؤى المستقبلية للعاصمة داعياً أعضاء المجتمع المدنى للمشاركة فى الحراك الكبير الذى تشهده القاهرة فى إقامة المشروعات وأعمال التطوير .

وأشار المحافظ إلى أن معدل النمو الاقتصادي بمصر بلغ 5.6 بما يدل على أن عملية الإصلاح الاقتصادي تسير فى الطريق الصحيح، مطالباً رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين فى القيام بحملات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ليشعر المواطن بنتاج عملية الإصلاح والتوسع فى نشر منافذ بيع السلع مع كافة الجهات المعنية.