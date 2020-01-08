أخبار مصر | محافظ الجيزة: تدعيم 12 قرية بخدمة الصرف الصحى وإقامة غابة شجرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: تدعيم 12 قرية بخدمة الصرف الصحى وإقامة غابة شجرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تدعيم ١٢ قرية بمركز ومدينة أطفيح بخدمة الصرف الصحي وجارى العمل على إدراج قريتي الكريمات وكفر قنديل بالخطط المستقبلية ليتم تغطية مركز ومدينة أطفيح بالكامل بخدمة الصرف الصحي.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر البدرشين والعياط والصف وأطفيح.

وخلال اللقاء كلف راشد نائب المحافظ بالمتابعة الجادة لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بمركز البدرشين للوقوف علي نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تواجههم لسرعة الانتهاء منها .

ومنح المحافظ الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى مهلة شهر للانتهاء من محطة رفع الصرف الصحي بالصف لما لها من أهمية كبيرة بالمركز، موجها علي ضرورة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي المتعلقة بمراكز ومدن الجنوب والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو تلك المشروعات .

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وأكد على سرعة إنهاء أعمال طرح قريتي مسجد موسي وبرنشت إضافة إلي قرب الانتهاء من أعمال تطوير مزلقان العياط استجابة لمطالب المواطنين .

وأشار محافظ الجيزة أنه تم تخصيص ألف فدان بقرية طهما لإقامة غابة شجرية عليها وجاري تنفيذ أعمال الرفع المساحي والمجسات للبدء في تنفيذها لاستيعاب مياه الصرف من محطة الصرف بطهما .

وخلال اللقاء حرص راشد علي التواصل مع رئيس شركة كهرباء جنوب الجيزة والعضو المنتدب للتوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال مد كابلات الكهرباء من عداية مصرف اللبيني وإطلاق التيار الكهربائي لتلك المشروعات فور انتهاء الأعمال لمراعاة عدم تأخر تشغيل تلك المشاريع لحاجة المواطنين الضرورية لها .

كما كلف راشد رئيس جهاز السرفيس بمعاينة قطعة الأرض الكائنة بقرية صول بأطفيح لدراسة مدي إمكانية استغلالها في أنشاء موقف حضاري لخدمة أهالي القرية، مؤكداً انه جاري العمل علي تطوير مواقف الجيزة والمريوطية والوراق لإقامة مواقف حضارية لأحكام السيطرة عليها.