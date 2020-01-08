أخبار مصر | تعليمات من وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة "الوافدين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليمات من وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة "الوافدين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي تعليمات هامة لطلاب المنازل الوافدين (من غير المقيدين بمدارس جمهورية مصر العربية) وذلك فى إجراءات امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2020.

حيث يقدم الطالب الوافد ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وكذلك الشهادات التى تثبت نجاحه من الصفوف التى تناظر الصف الأول والثاني الثانوي المصري، على أن تكون هذه الشهادات مصدقة من وزارتي التربية والتعليم والخارجية.

وأضاف الخطاب الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، يسدد الطالب رسم الامتحان بعملة أجنبية (الدولار) يساوى قيمة الرسوم المقررة بالجنية المصري بموجب إيصال توريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأشارت إلى أنه يتقدم الطلاب باستماراتهم ومستنداتهم مستوفاة عن طريق سفاراتهم بالقاهرة لتسليمها إلى لجان النظام والمراقبة المختصة.