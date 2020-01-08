أخبار مصر | "سعفان" يواصل جولاته الميدانية بمحافظات قنا والأقصر وأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يواصل جولاته الميدانية بمحافظات قنا والأقصر وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، غدًا الخميس، جولاته الميدانية للمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والمرأة المعيلة، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا، ويطمئن علي العاملين بمواقع العمل والإنتاج، ويلتقي القيادات النقابية للوقوف على المعوقات والمشاكل التى يوجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابي.

ويبدأ وزير القوى العاملة، جولته الميدانية التي تشمل محافظات الأقصر وقنا وأسوان التي تمتد لـ 4 أيام ، حيث يتفقد مركز التدريب المهني بقفط بجنوب محافظة قنا برفقة المحافظ اللواء أشرف غريب، ويقام المركز على مساحة 35 ألف متر مربع، ويضم 12 ورشة تدريبية تشمل النجارة واللحام والخراطة والبناء والمحارة، والسيراميك، والسباكة والحدادة، والنجار المسلحة، والشدادات المعدنية، والتركيبات الكهربائية، فضلا عن معمل المساحة، بالإضافة إلى فندق لإقامة المتدربين ويضم 150 سريرًا.

ويزور "سعفان" مصنع الألومنيوم بنجع حمادي للوقوف علي أحوال العاملين به ، ويحضر ختام ملتقي السلامة والصحة المهنية بالمصنع الذي تشارك فيه جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة بهدف تأمين بيئة العمل وتحقيق سلامة وصحة العاملين وسلامة المنشآت.

ويقوم الوزير بجولة ميدانية في المصنع؛ لمتابعة خط الإنتاج ، ويقوم بتسليم شهادات تقدير وشهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بالبنك الزراعي المصري على هامش الملتقى، فضلا عن شهادات تقدير لأوائل خريجي الدورات التدريبية بمركز فقط.

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كما يقوم الوزير بعقد اجتماعًا مع الاتحاد المحلي لنقابات عمال قنا والأقصر، فضلا عن رؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة؛ للوقوف على المعوقات والمشاكل التي يواجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها.

كما يقوم الوزير والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بافتتاح مركز التدريب المهني بالرضوانية بعد تطويره بحضور فضيلة الأمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتسليم ماكينات خياطة وشنط عدة لأوائل خريجي أول الدفعة من وحدة التدريب المتنقلة بقرية القرنة، وافتتاح البرنامج التدريبي الثاني ، فضلا عن توزيع شنط من منتجات مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوي العاملة بالأقصر علي الأيتام والأرامل، وتوزيع عدداً من شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة الوزير لمحافظة أسوان العديد من النشاطات منها إطلاق الوزير ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، مبادرة "مصر بكم أجمل" وتسليم 60 عقد عمل لمتحدي الإعاقة ، و4 كراسي متحركة لذوي الهمم، وتكريم 15 شركة ساهمت في توفير فرص العمل لهذه الفئة، فضلا عن توزيع عدداً من شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة.

كما يقوم الوزير والمحافظ بافتتاح معرض "بنات النيل" للمشغولات اليدوية بالتعاون مع القنصلية السودانية ، حيث يتم تسليم ماكينات خياطة للمرأة المعيلة الأسوانية وخريجات برامج التدريب المهني، وأسرة شهيدين من القوات المسلحة والشرطة ، فضلا عن توزيع عدد من الأفران لعمل المخبوزات ، ويختتم الزيارة بشركة كيما لحضور ختام فاعليات ملتقي السلامة والصحة المهنية بالشركة.