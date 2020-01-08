أخبار مصر | محافظ القاهرة: التحول الرقمي سيقضي على الفساد والمعوقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: التحول الرقمي سيقضي على الفساد والمعوقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على أهمية التواصل مع المواطنين وسرعة حل مشاكلهم خاصة الشباب والاستفادة من أفكارهم لأنهم هم الذين سيحملون راية المستقبل، مؤكدا أن هناك اهتماما شديدا من القيادة السياسية بالشباب ومعرفة رؤيتهم المستقبلية لوطنهم.

ووجه محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء ومديري المديريات بالتجهيز والإعداد للتحول الرقمي الذي تشهده الدولة حاليا، قائلا: "خلال شهور قليلة التعامل الورقي سينتهي، وكان لابد من التجهيز وتدريب الناس على ده، خاصة وأن التحول الرقمي سيقضي على المعوقات وعلى بعض أنواع الفساد، وسيتم الانتهاء من المراكز والإدارات، وكان عندنا قصور في توافر البيانات، ولابد أن يتم تجهيز كل البيانات"، موجها مدير التطوير التكنولوجي بالإسراع في خطة تطوير مراكز التكنولوجيا بالأحياء.

وأكد عبد العال، خلال الاجتماع التنفيذي للمحافظة بحضور نوابه ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، على ضرورة تنفيذ قاعدة بيانات كاملة لكل مشروع من المشروعات التي يجري تنفيذها.

وشدد، على رؤساء الأحياء بالتعجيل بتنفيذ الخطة الاستثمارية في أقرب وقت، والاهتمام أيضا بمعابر السكة الحديد غير القانونية والمفتوحة والتنسيق مع هيئة النقل العام وعدم إعادة فتح أي معابر غير قانونية مغلقة على خطوط السكك الحديدية حفاظاً على أرواح المواطنين.

وطالب المحافظ، بضرورة رفع الإشغالات الموجودة بمحيط خطوط السكة الحديد، قائلا: "عندنا مشاكل في السكة الحديد في معابر كتير جدا عليها إشغالات وتعديات لم يتم إزالتها، ولابد من التنسيق مع السكة الحديد لإزالتها".

