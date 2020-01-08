أخبار مصر | محافظ القاهرة يوافق على إطلاق أسم قصر البارون على أحد شوارع مصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يوافق على إطلاق أسم قصر البارون على أحد شوارع مصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على إطلاق أسم قصر البارون على شارع نريه خليفة بمنقطة مصر الجديدة.

وأكد "عبدالعال" خلال الاجتماع التنفيذي للمحافظة بحضور نوابه الأربعة، ومديري المديريات، أن هذا الشأن لقى استحسان كبير من مواطني مصر الجديدة.

كما وافق على إطلاق أسم الشهيد إبراهيم مصطفى إبراهيم على مدرسة المطرية الثانوية العسكرية بنين، وأسم الشهيد ماجد أحمد محمد على مدرسة التحرير الإعدادية بنين بالمطرية، والشهيد ماجد محمد عبدالرازق على مدرسة الحلمية الثانوية بنات بمنطقة عين شمس.