مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": موظف يطعن زوجته.. وشلل مروري بشارع مراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": موظف يطعن زوجته.. وشلل مروري بشارع مراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

شلل مروري بشارع مراد المتجه من الجيزة إلى الدقي

يشهد شارع مراد بالجيزة، اليوم الأربعاء، حالة من الازدحام والتكدس المروري، حيث تتوقف الحركة تماما بالشارع، المتجه من ميدان الجيزة وشارعي فيصل والهرم، إلى الدقي وشارع النيل.للتفاصيل اضغط هنا.

حبس مسجل خطر لإتجاره بالمخدرات في دار السلام

امرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من الهيروين، بقصد الاتجار، إلى جانب سرقة المواطنين بالإكراه.للتفاصيل اضغط هنا.

التحريات تكشف سر طعن موظف لزوجته بالهرم

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل طعن موظف بشركة أجهزة كهربائية شهيرة، لزوجته بمنطقة الهرم، وتبين وقوع مشاجرة بينهما بسبب إهمالها في المنزل.للتفاصيل اضغط هنا.

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التحقيق مع شقيقين أشعلا النيران في شققهما بالجيزة

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع شقيقين قاما بإشعال النيران في الشقق الخاصة لديهم بمنطقة الحوامدية، نتيجة لوجود خلافات أسرية بينهما دفعتهما لذلك، فيما طلبت النيابة التحريات.للتفاصيل اضغط هنا.

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" لجلسة 4 فبراير المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع.للتفاصيل اضغط هنا.

إحالة محاكمة 14 مصورا بالتليفزيون لـ"تأديبية رئاسة الجمهورية"

أحالت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، اليوم، قضية محاكمة ١٣ مصورا بالتليفزيون المصري ما بين درجة مدير عام ودرجات وظيفية متفاوتة، ومدير سابق بإدارة التصوير الإلكتروني بالقطاع، للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للاختصاص، لاتهامهم بعدم تأدية العمل المنوط بهم بأمانة، ولم يحترموا مواعيد العمل وجمعوا بين عملهم وعمل آخر.للتفاصيل اضغط هنا.