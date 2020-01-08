مصر | إحالة محاكمة 14 مصورا بالتليفزيون لـ"تأديبية رئاسة الجمهورية"

ونسبت النيابة الإدارية للمحال رقم ١٤ بصفته مدير سابق بإدارة التصوير الإلكتروني، إهماله الإشراف على المصورين بإدارة التصوير الإلكتروني بالتليفزيون مما ترتب عليه ازدواج عملهم بقطاع التلفيزيون والنيل المتخصصة في ذات الوقت.

وينحصر اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لشاغلي وظائف الإدارة العليا، لأن المُشرع قد خص شاغلي وظائف الإدارة العليا دون غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة بأحكام مغايرة في مجال التأديب.

وثبت من بيانات الحالة الوظيفية الخاصة للمحالين، أن جميع المُحالين يشغلون وظائف من الدرجة الأولى والثانية ووظيفة كبير، وهي من الوظائف التي لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا، وإن قُيّمت ماليًا بدرجة مدير عام.