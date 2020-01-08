مصر | "التأديبية العليا" تُحاكم وكيلي مدرسة بالسنبلاوين.. والسبب "الإخوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التأديبية العليا" تُحاكم وكيلي مدرسة بالسنبلاوين.. والسبب "الإخوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاكمة وكيل شؤون العاملين بمدرسة الصنايع الثانوية بالسنبلاوين، ووكيل المدرسة جزائيًا لمدة شهر، والمتهمين بتبني فكر جماعة الإخوان الإرهابية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت إليهما النيابة الإدارية، أنهما خلال عام 20132014 بدائرة إدارة السنبلاوين التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، سلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن شاطرا بأفكارهما جماعة الإخوان الإرهابية، وإظهارهما السرور والفرح حال الاعتداء الإرهابي على مبنى مديرية أمن الدقهلية، فضلاَ عن نعتهم دستور البلاد، وإظهار ما بوصفهما بانتمائهما للجماعة الإرهابية.

وتأجلت الدعوى لشهر أكتوبر الماضي لتنفيذ قرار المحكمة بإعادة المرافعة، إلا أن النيابة الإدارية لم تنفذ ما أمرت به المحكمة وهو إعادة المرافعة، لذلك أوقفت المحكمة القضية لمدة شهر.

وأكدت المحكمة، أن المُشرع وضع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وحتى ترسم على هديها إجراءات التقاضي، ويلتزم بها الخصوم ويحترمها القضاة، وهو في هذا السبيل قد راعى التسوية بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين أيًا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.