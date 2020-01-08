مصر | التحقيق في طعن موظف لزوجته بالسكين في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في طعن موظف لزوجته بالسكين في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة، طعن زوج لزوجته، بمنطقة الهرم، مما أسفر عن إصابتها بطعنتين في الظهر، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الزوج في عقده الرابع من العمر ويعمل موظف بإحدى شركات الأجهزة، ونشب بينه وبين زوجته موظفة في عقدها الثالث من العمر، مشادة كلامية إثر عدم تنظيفها للمنزل، تطورت أنه استل سكينًا من المطبخ وقام بطعنها، وعلى الفور استغاثت الزوجة بالجيران وتم نقلها للمستشفى.

وكان تلقى قسم الهرم بلاغا من مستشفى الهرم، يفيد بوصول موظفة بإحدى شركات المقاولات في العقد الرابع من عمرها، ومقيمة المطبعة شارع الملك فيصل ومصابة بجرحين نافذين بالظهر.

وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.