مصر | شلل مروري بشارع مراد المتجه من الجيزة إلى الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شلل مروري بشارع مراد المتجه من الجيزة إلى الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد شارع مراد بالجيزة، اليوم الأربعاء، حالة من الازدحام والتكدس المروري، حيث تتوقف الحركة تماما بالشارع، المتجه من ميدان الجيزة وشارعي فيصل والهرم، إلى الدقي وشارع النيل.

وانتشرت كثافات مرورية بنزلة شارع البحر الأعظم بالطريق الدائري، وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، فيما ظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وكما ظهرت كثافات مرورية على الدائري، في الاتجاه القادم من البحر الأعظم اتجاه المريوطية، وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ لسحب الكثافات المرورية والأحمال.