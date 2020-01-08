مصر | التحريات تكشف سر طعن موظف لزوجته بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات تكشف سر طعن موظف لزوجته بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل طعن موظف بشركة أجهزة كهربائية شهيرة، لزوجته بمنطقة الهرم، وتبين وقوع مشاجرة بينهما بسبب إهمالها في المنزل.

وكان أقدم موظف بشركة أجهزة كهربائية، على طعن شهيرة زوجته بسكين بمنطقة فيصل، نطاق قسم شرطة الهرم، بعدما وقعت مشادة كلامية بينهما بسبب إهمالها في المنزل، وفر هاربًا، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفي الهرم بوصول موظفة بشركة مقاولات، 32 سنة، مصابة بجرحين نافذين بالظهر.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة تبين أن مرتكب الواقعة زوجها 42 سنة، موظف بشركة أجهزة كهربائية شهيرة، إثر نشوب مشاجرة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبط مرتكب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليه بمكان هروبه، واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.