مصر | ضبط 29 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات بالطرق السريعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 29 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات بالطرق السريعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية،

وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وإجراء تحليل طبي لـ 230 سائقًا، وإثبات تعاطي 29 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل لتحمليها الركاب بالصندوق الخلفي وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور،

وكما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

