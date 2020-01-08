مصر | مسن يلقي بنفسه من الطابق الخامس بالقاهرة

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شهدت منطقة المرج واقعة انتحار مأساوية حيث أقدم رجل مسن على الانتحار، بإلقاء نفسه، من الطابق الخامس، بمدينة المرج، بسبب مروره بأزمة نفسية.



وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي، بشارع محمد فكري، مفاده، سقوط رجل مسن من الطابق الخامس، وبالانتقال والفحص تبين انتحار الضحية، وأنه يعاني من مرض نفسي منذ سنوات، دفعه للتخلص من حياته.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى العامة، وتجري الأجهزة الأمنية تحريات موسعة لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.