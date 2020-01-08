محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان أكبر مركز حضانات لرعاية الأطفال المبتسرين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، ونادية حسني، أمين عام مؤسسة البنك التجاري الدولي، مشروع أكبر مركز للحضانات الحديثة والمتطورة للأطفال المبتسرين بمستشفيات بنها الجامعية، لخدمة مواطني القليوبية ومحافظات الدلتا، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين الجامعة والمؤسسة ولجنة تنمية موارد المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات بنها الجامعية، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، والدكتور طارق عيسوى مدير عام المستشفى الجامعى، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليويية، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، والدكتور أحمد يوسف عضو لجنة تنمية الموارد بالمستشفيات الجامعية، ووكلاء كلية الطب ونواب مديرى المستشفى وأساتذة قسم الأطفال وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بالمستشفى الجامعى.

واستمع الحضور إلى شرح من الدكتور أسامة أبوالفتوح، رئيس قسم الأطفال بمستشفى بنها الجامعى، حول تفاصيل مشروع وحدة الحضانات الجديدة والعناية المركزة للأطفال المبتسرين بالمستشفيات الجامعية بالتعاون مع مؤسسة البنك التجارى الدولى.

من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، حرص إدارة الجامعة على تطوير المستشفى الجامعى باعتبارها جزء من دورها المجتمعى، كما أن الجامعة ترحب بالمشاركة المجتمعية ومبادرات المجتمع المدني لتنمية موارد وخدمات مستشفيات بنها الجامعية لتقديم خدمة صحية لائقة للمترددين على المستشفي التي لا تخدم القليوبية فقط بل تخدم محافظات الدلتا المجاورة.

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وشدد "السعيد"، خلال الافتتاح، على ضرورة إرفاق وتواجد عقود الصيانة فى جميع الأجهزة التى يتم توريدها الى المستشفى الجامعى، موجها الشكر لمؤسسة البنك التجارى الدولى على دعمها المستشفيات الجامعية، كما وجه التحية للقيادات السابقة فى كلية الطب والمستشفيات الجامعية على دورها فى تطوير المستشفى، مؤكدا أن العمل الجماعى حلقات متصلة بين الجميع.

من جهته، أشاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بدور جامعة بنها الرائد فى خدمة مجتمع وأهالى القليوبية، فضلا عن الدور الهام التى تقوم به المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة صحية وطبية لائقة لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، مؤكدا حرص المحافظة على التعاون والتكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحى لتقديم أفضل خدمة طبية لأهالى القليوبية.

بدوره، قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تنمية الموراد بمستشفى بنها الجامعي، إن المستشفيات الجامعية تعد عصب الخدمة الصحية علي مستوى الجمهورية لما تملكه من خبرات وكفاءات وأساتذه وإمكانيات علمية وعملية حيث تعد الركيزة الأساسية لتقديم الخدمة الصحية بمختلف انحاء الجمهورية.

فيما أكد الدكتور مصطفى القاضى، عميد كلية الطب: "أننا نجنى اليوم ثمار التعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي"، مشيرا إلى أن مشروع افتتاح الحضانات الجديدة سوف يحدث انفراجة كبيرة لمواجهة أزمة نقص الحضانات بمحافظة القليوبية بحيث يكون القسم هو الأحدث على مستوى الدلتا في مجال حضانات الأطفال في إطار التكامل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.

وذكرت نادية حسني، أمين عام مؤسسة البنك التجاري الدولي، أن الشراكة مع جامعة بنها تأتي في إطار في جهود المؤسسة للإرتقاء بصحة الطفل، موجهة الشكر للجنة تنمية الموراد بالجامعة على دورها في الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى لخدمة أهالينا من أبناء القليوبية ومحافظات الدلتا. فيما لفت الدكتور طارق عيسوى، مدير عام المستشفيات الجامعية، إلى أن مشروع الحضانات الحديثة يضم 48 حضانة بتكلفة 15 مليون جنيه من بينهم حضانات متنقلة مزودة بأجهزة تنفس صناعى وحضانات إفاقة فضلا عن تزويد استقبال قسم النساء والتوليد بحضانات لخدمة الأطفال حديثى الولادة.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان أكبر مركز حضانات لرعاية الأطفال المبتسرين بالمستشفيات الجامعية

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان أكبر مركز حضانات لرعاية الأطفال المبتسرين بالمستشفيات الجامعية

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان أكبر مركز حضانات لرعاية الأطفال المبتسرين

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان أكبر مركز حضانات لرعاية الأطفال المبتسرين

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان أكبر مركز حضانات لرعاية الأطفال المبتسرين بالمستشفيات الجامعية

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان أكبر مركز حضانات لرعاية الأطفال المبتسرين

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان أكبر مركز حضانات لرعاية الأطفال المبتسرين