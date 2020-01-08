شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد عن «منح 10 أفدنة ومنزل مجانا لكل أسرة»: «مفيش حاجة ببلاش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه لم يصرح لأي موقع اليكتروني أو وسيلة إعلامية حول منح 10 أفدنة ومنزل مجانا لكل أسرة ستأتي للسكن بمحافظة الوادي الجديد من المحافظات الأخرىـ مشيرا إلى أنه تفاجئ بتداول هذه التصريحات على عدد من المواقع الإليكترونية .

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وأضاف «الزملوط» خلال لقاءه بعدد من المواطنين بأحد المساجد بعد الانتهاء من الصلاة، أنه لا يوجد شئ مجانا، ( مفيش حاجة ببلاش)، وأن هناك فعليا منزل وأرض سيتم توزيعهم على المواطنين ضمن مشروع للجذب السكاني الذي يتم تنفيذه حاليا ولكن بشروط معينة وسيتم سداد ثمنهم على أقساط .

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ 8 قرى جديدة بهدف التوسع العمراني والزراعي، وتنفيذ خطة الجذب السكاني للمحافظة في 4 مراكز إدارية بالمحافظة هي «الخارجة والداخلة وبلاط وباريس» بتكلفة إجمالية 267 مليون و180 ألف جنيه، مشيرا إن هذه القرى سيخصص 50 % منها لأبناء الوادي الجديد والباقي لأبناء المحافظات الأخرى، وسيتم منح كل أسرة 5 أفدنة ومنزل، وسيتم سدادا ثمنهم على أقساط بالإضافة إلى دفع مقدم لإثبات الجدية في البداية .

وكانت عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت تصريحات مغلوطة لمحافظ الوادي الجديد حول منح كل أسرة تأتي للسكن بمحافظة الوادي الجديد 10 أفدنة ومنزل مجانا ومرتب شهري.