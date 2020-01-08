شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ22 مليون سيدة خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ21 مليون و944 ألف و431 سيدة من المترددات خلال العام الماضي 2019، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لخفض معدلات الزيادة السكانية وزيادة معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة لـ19 مليون و53 ألفاً و585 سيدة مترددة، بالإضافة إلى 2 مليون و890 ألفاً و846 منتفعة جديدة، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والقوافل الخدمية والتوعوية والحملات الدعائية وعيادات تنظيم الأسرة والجمعيات الأهلية، كما بلغ إجمالي الحاصلات على وسيلة 21 مليون و944 ألفاً و431 منتفعة، بزيادة بلغت 19.9% مقارنة بالوسائل المنصرفة خلال عام 2018.

وأضاف «مجاهد» أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال 5405 وحدات ثابتة على مستوى الجمهورية، كما تم تنفيذ 35 ألفاً و948 زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، و613 قافلة طبية وتوعوية للصحة الإنجابية، إضافة إلى تنفيذ 4 حملات توعوية وخدمية تنشيطية بمحافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 7 عيادات جديدة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية في 5 محافظات وهي: الجيزة، والبحيرة، وقنا، وبني سويف، والمنيا، وذلك خلال العام الماضي.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى تنظيم 780 دورة تدريبية متنوعة للأطباء والممرضات والمثقفات السكانيات والرائدات الريفيات والمتطوعات ومشرفات النوادي على تقديم خدمات تنظيم الأسرة وهي: «المشورة، وتنظيم الأسرة بعد الولادة، والإجهاض، وكيفية الفحص بجهاز الموجات فوق الصوتية، وكذلك تدريب الصيادلة الحكوميين على المشورة في مجال تنظيم الأسرة، وتدريب فرق إشراف الإدارات بالمحافظات على الدليل الإجرائي لإدارة برنامج تنظيم الأسرة، وتدريب مشرفات النوادي بالإدارات ومسؤولات النوادي بالوحدات الصحية على الدليل التشغيلي لنوادي المرأة، وتدريب مشرفات ومسؤولات النوادي على أدلة العمل الأربعة المتمثلة في الصحة الإنجابية والأمراض المعدية وغير المعدية وحديثي الولادة والتغذية، وتوعية مشرفات تمريض الإدارات بالأخطاء الشائعة أثناء تقديم الخدمة وكيفية تلافيها وكيفية إدارة الوقت داخل عيادة تنظيم الأسرة.

وأضافت «السنباطي» أنه تم تنظيم أيضاً 44 ورشة عمل للمشرفين المركزيين بالقطاع وبالمحافظات على مستوى الجمهورية للتعريف ببرنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، وللتدريب على الدليل القومي لتقنيات تنظيم الأسرة، وللتوعية بالمعايير القومية المحدثة لمنع انتشار العدوى، لافتةً إلى أنه تم تنفيذ 24 ورشة عمل لمسؤولي إعلام المديريات والإدارات بمحافظات الجمهورية، وذلك لرفع قدرات مسؤولي الإعلام الخاصة بمهارات التواصل في تناول قضايا تنظيم الأسرة، إضافة إلى عقد 35 لقاء علمياً لتدريب مقدمي الخدمة على الموضوعات العلمية المختلفة الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة بحضور 700 مشارك.

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وتابعت «السنباطي» أنه تم تنفيذ 280 زيارة إشرافية لمحافظات الجمهورية بمعرفة فريق الإشراف المركزي لمتابعة تقديم خدمات تنظيم الأسرة طبقاً للمعايير ومتابعة عمل البرامج النوعية بالمحافظات، وللتأكد من صرف وسائل تنظيم الأسرة ومتابعة أعمال الحملات التنشيطية الخدمية التوعوية لتنظيم الأسرة.

وعلى مستوى تحفيز فرق الإشراف على مستوى الجمهورية، أشارت السنباطي إلى تنفيذ 10 ورش عمل لتطبيق نظام الجودة المحدث (الوسام) بمحافظات الجيزة والبحيرة والقاهرة والشرقية وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان، كما تم إجراء 4 زيارات متابعة لتقييم جودة الخدمة بعيادات تنظيم الأسرة المرشحة للحصول على «الوسام» بمحافظات الإسكندرية وسوهاج وأسيوط والغربية، كما تم عقد 3 احتفاليات لتكريم الوحدات المتميزة ومنحها شعار الوسام بمحافظات أسيوط وسوهاج والإسكندرية حيث تم منح شعار الجودة «الوسام» لـ 22عيادة وتكريم فرق العمل بها.

وكشفت «السنباطي» عن تنفيذ مليون و351 ألفاً و326 ندوة تثقيفية ولقاءً جماهيرياً على مستوى محافظات الجمهورية لنشر الوعي بتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تنفيذ 14 مليون و803 آلاف زيارة بمعرفة مسئولي الإعلام بالإدارات والمديريات ومشرفات النوادي على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من ورش العمل والزيارات الإشرافية لمتابعة وتقييم الوضع للتأكد من صرف الوسائل طبقاً للمعايير ونظام الجودة، كما تم تطوير وتجهيز 186 مخزناً لوسائل تنظيم الأسرة في 16 محافظة، وعمل تقييم لمخازن المديريات والإدارات في 11 محافظة.

كما اقيمت 29 معرضاً محلياً لمنتجات نوادي المرأة لعرض وتسويق منتجات العضوات بالمحافظات وفتح 2838 فصلاً لمحو الأمية بنوادي المرأة بالمحافظات، و3291 فصل محو الأمية بنوادي المرأة بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، كما تم تيسير الحصول على القروض الصغيرة لعدد 20 ألفاً و630 مستفيدة وتدريب 189 ألفاً و917 سيدة على الأشغال اليدوية، وذلك على هامش تقديم خدمات تنظيم الأسرة، لتمكين المرأة اقتصادياً.

وأشارت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة في يناير2019، وإمداد عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة التضامن بوسائل تنظيم الأسرة بالمجان طبقاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في هذا الشأن، بالإضافة إلى تدريب فرق العمل العاملة بها على المعايير القياسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وإمدادهم بأدلة العمل ومنها اللوحة القلابة والمواد الإعلامية والمطويات، إضافةً إلى إمداد عيادات الجمعيات الأهلية والصيدليات الخاصة بالمواد الإعلامية الخاصة بتنظيم الأسرة طبقاً للاحتياج، لافتة إلى مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة «حقك تنظمي» بالمحافظات المستهدفة بإجمالي عدد (24) جمعية أهلية، كما تمت تلبية طلبات الجمعيات الأهلية بتنظيم عدد (34) قافلة في مناطق عمل الجمعيات الأهلية بالمناطق الأشد فقراً والأشد احتياجاً، بواقع 11 قافلة بالجيزة، 2 قافلة بالقليوبية، 4 بالقاهرة، 1 قافلة بالأقصر، 6 بالشرقية، 7 سوهاج، 3 البحيرة.

وقالت «السنباطي» أنه تم فتح 5 عيادات لتنظيم الأسرة بمستشفيات الجامعات، وفتح وإعادة تنشيط 5 عيادات أخرى لتنظيم الأسرة بمستشفيات التأمين الصحي والشرطة والمؤسسة العلاجية وهيئة قناة السويس ومراكز طبية متخصصة، كما تم عقد 35 دورة تدريبية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي بالتعاون مع اليونيسيف للتدريب على رسائل تنظيم الأسرة للمجتمع.