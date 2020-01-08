شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليمية بنها»: 15 جهاز تابلت احتياطي لمواجهة الأعطال أثناء تصحيح الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبدالرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، اجتماعا موسعا مع موجهي أوائل المواد الدراسية لمناقشة إجراءات أعمال التصحيح الإلكتروني والورقي لطلاب الصف الثاني والأول الثانوي والتي ستبدأ، يوم السبت المقبل.

وقال «فتح الباب» إنه تم توفير 15 جهاز تابلت بشكل احتياطي في المركز على سبيل العهدة لمواجهة أي أعطال أو مشكلات فنية، مؤكدا ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المصححين ونقل التعليمات الخاصة بمنظومة التصحيح الإلكتروني للصف الثاني الثانوي.

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ونبه على الموجهين بتوعية المصححين والمقدرين الذين تم اختيارهم للمشاركة في أعمال التصحيح بضرورة الحضور للمركز المجمع بمدرسة ام المؤمنين في اليوم الثاني للامتحان حسب الجدول المعلن وعدم التخلف للأهمية مع وضع خطة عمل لكل موجه عام لنقل الخبرة التدريبية للمعلمين.

وأضاف مدير إدارة بنها التعليمية أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط جودة التقدير الإلكترونى، ووضع خطة توزيع خاصة بمقدرى المواد الدراسية مع توفير بنية تكنولوجية لتسهيل أعمال التصحيح بشكل جيد، مشددا على ضرورة اختيار المقدرين من معلمي الصف الثاني الثانوي ممن تتوافر لديهم مهارة التعامل مع الحاسب الآلى والخبرة والكفاءة ومقدري الصف الأول الورقي من مدرسي الصف الأول.

وأشار «فتح الباب» إلى أن التصحيح الورقي للصف الأول الثانوي سيتم يوما بيوم وسيقوم الكنترول المركز على مستوى الإدارة برصد الدرجات أولا بأول فور الانتهاء من التصحيح.