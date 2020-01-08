شكرا لقرائتكم خبر عن 17 قتيلًا في 16 عامًا.. تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين مصريتين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الامنية بقنا بالتنسيق مع لجنة المصالحات الشعبية من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «الطوايل» و«الغنايم»، بقرية كوم هتيم التابعة لمركز أبوتشت بعد مرور 16 عامًا من الخصومة، والتي راح ضحيتها 17 قتيلا من الطرفين، وذلك بحضور اللواءين أشرف الداودي محافظ قنا، وشريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، واللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، واللواء عاطف أبوالوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، والدكتور عباس شومان، وكبار العائلات من القرية والقرى المجاورة والمحافظات الأخرى.

وبدأ الصلح بإعلان قسم المصالحة من قبل الطرفين متضمنًا عزم النية على عدم العودة إلى الثأر والخلافات مرة أخرى وسط تكبير الآلاف من الحضور من محافظة قنا والمحافظات الأخرى وتصافح الطرفين من العائلتين.

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ترجع وقائع الأحداث إلى عام 2004 عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا بنشوب مشاجرة بين أفراد عائلتي «الطوايل» و«الغنايم» بقرية كوم هتيم بسبب خلافات على كارت شحن راح ضحيتها شخص، وبعدها تدخلت لجان الصلح لحل الخلافات وانتهت في 2006 وبعدها تجددت الخصومة مرة أخرى وتبادل الطرفين الثأر وآخرها في شهر نوفمبر من العام الماضى وبعدها تدخلت لجنة المصالحات وكبار العائلات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاقناعهم في قبول الصلح بمختلف شروطه وتم قبول المصالحة معلنين نبذ العنف والثأر.

وأكد الدكتور عباس شومان، أن شيخ الأزهر كان يتابع منذ اللحظات الأولى لهذه المصالحة، معربًا عن سعادته عن هذا الصلح، مشيرًا إلى أن العائلتين استطاعا أن يتغلبا على جروحهم، وفتحوا صفحة جديدة تملؤها المحبة والأمن والتنمية، مشيرًا إلى أن الإسلام حث على التسامح والمحبة ونبذ الخلافات، معلنًا تأييده لكل القرارات التي تتخذها القيادة السياسية من أجل حماية الوطن وحدودها.

من جانبه، أكد محافظ قنا أن المحافظة تسعى جاهدة لإنهاء كافة الخصومات الثأرية ليسود الأمن والأمان في كل ربوع المحافظة، مقدمًا الشكر لأفراد العائلتين ولجنة المصالحات والقيادات الأمنية لما بذلوه من جهود لإنهاء هذه الخصومة الثأرية، معربًا عن سعادته لهذه المصالحة، مطالبًا أن يتحد الجميع من أجل القضاء على جميع الخلافات الثأرية.

وأوضح مدير أمن قنا أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بإنهاء كافة الخصومات الثأرية، وضبط الخارجين عن القانون وضبط الأسلحة، ضمن خطتها لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، موضحًا أن مبدأ الأمن والانسانية والضرب من حديد على كل من يخترق القانون، مؤكدًا أن الوزارة لديها استراتيجية خاصة للحد من الخصومات الثأرية بمختلف محافظات الجمهورية، مطالبًا الجميع بالود والمحبة ليحصدوا طيب الحياة ونبذ الخصومات والخلافات الثأرية.

جلسة صلح بين عائلتين الطوايل والغنايم بمركز أبو تشت بقنا

جلسة صلح بين عائلتين الطوايل والغنايم بمركز أبو تشت بقنا

جلسة صلح بين عائلتين الطوايل والغنايم بمركز أبو تشت بقنا

جلسة صلح بين عائلتين الطوايل والغنايم بمركز أبو تشت بقنا

جلسة صلح بين عائلتين الطوايل والغنايم بمركز أبو تشت بقنا