شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري للشؤون السياحية» يعلن عود نشاطه مرة أخرى بعناصر وشخصيات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس المصري للشؤون السياحية، عودة نشاطة مره آخرى بعد فترة توقف لظروف خاصة دفعته إلى توقف نشاطه خلال الفترة السابقة، بسبب عدم ملائمة المناخ المناسب لعقد جلساته.

وقال الدكتور حازم عطية الله، المستشار السياحي السابق، ومحافظ الفيوم الأسبق، رئيس المجلس المصري للشؤون السياحية، أن المجلس قرر إعادة إحياء نشاطه مرة أخرى، وضم عناصر جديدة من الخبراء المتخصصين في المجال السياحي والمجالات الأخرى ذات الإرتباط بصناعة السياحة سواء من الطيران والآثار والبيئة، وذلك لضخ دماء وأفكار جديدة للمجلس.

وأضاف «عطية الله»، أن المجلس تم إنشاءه في ظل معاناة مصر لأزمة سياحية طاحنة تكاد تعصف بتلك الصناعة التي تمثل أهمية قصوى من الجانب الاجتماعي والاقتصادي بمصر، وإنه خلال الفترة الماضية تم عقد العديد من الجلسات التي تناولت عدداً من الموضوعات الهامة، وأصدر العديد من التوصيات التي يراها هامة في مواجهة هذه الأزمة، وذلك بعد مشاورات ومداولات بين أعضاء المجلس.

وأكد رئيس المجلس المصري للشؤون السياحية، إننا نهدف خلال الفترة المقبلة لأن يكون المجلس التنظيم الأهلي للسياحة والذراع اليمنى المعاون لوزارة السياحة والآثار، في ظل التفاهم والتناغم والتنسيق الذي تم بين الأمانة العامة للمجلس، ووزارة السياحة والآثار ممثلة في وزيرها الدكتور خالد العناني، وأجهزة الوزارة المختلفة، التي تعرف قدر وقيمة أعضاء المجلس وخبراتهم المتراكمة في مجال السياحة والآثار وصناعة السياحة

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وأشار عطية الله ،إلى إن لدينا قناعة من واقع إيماننا الراسخ أن السياحة هي ثقافة وأداء المجتمع بسائر طوائفه ونهدف لوضع برنامج عمل متكامل للنهوض بصناعة السياحة المصرية، عبر خطط وبرامج تسويقية وتنشيطية متخصصة لكل نمط سياحى مستقل.

وأوضح أن المجلس وما يضمه من عناصر ذات خبرات متراكمة سيعمل على تقديم دراسات متخصصة للمقاصد ومقوماتها السياحية المصرية وسبل تطويرها وتسويقها، إلى جانب إعداد الدراسات المتخصصة لكل سوق سياحى دولى مصدر السياحة لمصر بخطة زمنية تسويقية لها هدف ورؤية، فضلاً عن ً الدراسات المتخصصة عن الدول المنافسة .

من جانبه قال الدكتور زين العابدين الشيخ، المستشار السياحي الأسبق باليابان، والأمين العام للمجلس، أن المجلس يهدف إلى معاونة المؤسسات السياحية المصرية الحكومية والخاصة في رسم السياسة التسويقية والتنشيطية لتلك الصناعة الهامة بعيداً عن آي صدام أو منافسة، كما يمثل خطوة جادة لآلية العمل الجماعي وتغليب المصلحة العامة للوطن على المصلحة الفردية، ومن منطلق أن التفكير في مستقبل مصر ليس حكراً على مؤسسة أو جهة معينة ولكنها واجب على الجميع .

وأضاف الشيخ، إننا نعمل أيضاً على استعادة دور مصر الرائد في صناعة السياحة الدولية والمشاركة والتعاون مع المؤسسات والأجهزة السياحية العالمية لتطوير تلك الصناعة الحيوية، مؤكداً على أن الدور الأساسي للمجلس هو الدور الاستشاري لكافة الأجهزة الرسمية المنوط بها تنمية صناعة السياحة في مصر والترويج والتنشيط لها.

وأشار إلى أن المجلس سيعمل أيضاً على تبني بعض الموضوعات الأساسية والمؤثرة تأثيراً مباشراً على صناعة السياحة في مصر، ودراستها بشكل مستفيض من كافة جوانبها لتكون مبنية على أسس وركائز علمية للوقوف على وضعها الحالي وسبل تطويرها وتنميتها لتواكب متطلبات صناعة السياحة الحديثة.

وأعلن الأمين العام للمجلس، إنه سيتم توجيه الدعوة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري لعقد اجتماع تنسيقي مع الشخصيات العامة التي سيتم ضمها إلى المجلس لبحث الأولويات التي يرونها ملحة لمناقشتها ورفع التوصيات بها إلى وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية بها للأخذ بها والعمل على تنفيذها .