شكرا لقرائتكم خبر عن مستقلاً «ميكروباص».. جولة مفاجئة لمحافظ الغربية بشوارع طنطا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة مفاجئة على مدينة طنطا لمتابعة الأعمال اليومية من نظافة وإزالة إشغالات والحركة المرورية بالشوارع، مستقلا سيارة ميكروباص بدون أي موكب أو حراسة.

وبدأت جولة المحافظ بشارع الجلاء، حيث شدد على الخدمات المرورية بالحفاظ على السيولة المرورية بالشارع وإلزام السيارات بالانتظار في صف واحد موازى للرصيف.

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وتفقد «رحمي»، كورنيش ترعة القاصد، موجهاً رئيس حي ثان طنطا بقص وتهذيب الأشجار بشكل موحد والتنسيق مع إدارة المرور لرفع السيارات المتهالكة على الكورنيش والعمل على تحسين الصورة البصرية للمنطقة.

وتابع المحافظ الجولة بمنطقة البرويفاج بشارع البحر، حيث لاحظ تسبب أحد الأبراج تحت الإنشاء بإشغال الطريق، وعلى الفور كلف بالإزالة الفورية للإشغالات ومنع أصحاب الأكشاك من التعدي على الأرصفة وحرم الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية بالشارع.

وأكد محافظ الغربية استمرارية الجولات المفاجئة على جميع مراكز المدن لمتابعة مستوى الخدمات والعمل على معالجة أي تقصير في تأديتها وخاصة الخدمات التي تمس حياة المواطنين اليومية.

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية في مدينة طنطا

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية في مدينة طنطا

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية في مدينة طنطا

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية في مدينة طنطا

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية في مدينة طنطا

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية في مدينة طنطا

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية في مدينة طنطا

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية في مدينة طنطا

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية في مدينة طنطا