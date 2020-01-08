شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية ورقابية لمراقبة المنشآت الغذائية والطبية الخاصة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وإدارة المتابعة بالمحافظة، حملات تفتيشية ورقابية للمرور على المنشآت الغذائية والطبية الخاصة لضبط منظومة العمل، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

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وقال ماهر الشناف، مدير إدارة البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، إنه تم التفتيش على 16 منشأة غذائية، ما بين مطاعم «أسماك- ودواجن- فول وفلافل- كشري، ومخابز وأفران» بمركز الزقازيق، بمعرفة لجنة الأغذية بالديوان العام لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من فحص 17 شكوى مقدمة من المواطنين في قطاع البيئة وتم الرد عليها، مشيرًا إلى أنه تم إصدار الرأي البيئي في المشروعات الخاصة بجهاز شؤون البيئة، وإعطاء التصاريح اللازمة لإقامة 25 مشروع متنوع مستوفى للاشتراطات البيئية، وأنه جاري استيفاء الأوراق لـ27 مشروعًا آخرين للحصول على الترخيص.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن إدارة شؤون البيئة تقوم بالتفتيش بشكل دوري، على المنشآت الغذائية والطبية بنطاق دائرة المحافظة لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وإعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.