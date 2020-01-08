شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تدعيم 12 قرية بخدمة الصرف الصحي في مركز أطفيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم تدعيم ١٢ قرية بمركز ومدينة أطفيح بخدمة الصرف الصحي، وجار العمل على إدراج قريتي الكريمات وكفر قنديل بالخطط المستقبلية، ليتم تغطية مركز ومدينة أطفيح بالكامل بخدمة الصرف الصحي.

وكلّف «راشد» خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر البدرشين والعياط والصف وأطفيح، الأربعاء، نائبه بالمتابعة الجادة لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بمركز البدرشين، للوقوف على نسب التنفيذ وازالة أي معوقات قد تواجههم، لسرعة الانتهاء منها.

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ومنح المحافظ الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مهلة شهر، للانتهاء من محطة رفع الصرف الصحي بالصف، لما لها من أهمية كبيرة بالمركز، موجها على ضرورة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي، المتعلقة بمراكز ومدن الجنوب، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لأنهاء تلك المشروعات، مؤكدًا على سرعة إنهاء أعمال طرح قريتي مسجد موسي وبرنشت، أضافة إلى قرب الانتهاء من أعمال تطوير مزلقان العياط، استجابة لمطالب المواطنين .

أشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تخصيص ألف فدان بقرية طهما، لإقامة غابة شجرية عليها، وجاري تنفيذ أعمال الرفع المساحي والجسات، للبدء في تنفيذها، لاستيعاب مياه الصرف من محطة الصرف بطهما.

وخلال اللقاء حرص «راشد» على التواصل مع رئيس شركة كهرباء جنوب الجيزة والعضو المنتدب، للتوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال مد كابلات الكهرباء من عداية مصرف اللبيني، وأطلاق التيار الكهربائي لتلك المشروعات، فور انتهاء الأعمال، لمراعاة عدم تأخر تشغيل تلك المشاريع، لحاجة المواطنين الضرورية لها.

كما كلف رئيس جهاز السرفيس بمعاينة قطعة الأرض الكائنة بقرية صول بأطفيح، لدراسة مدى إمكانية استغلالها في أنشاء موقف حضاري لخدمة أهالي القرية، مؤكدًا أنه جاري العمل على تطوير مواقف الجيزة والمريوطية والوراق، لإقامة مواقف حضارية لأحكام السيطرة عليها.