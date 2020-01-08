شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة بالدقهلية.. وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سادت حالة من الطقس السيئ بمحافظة الدقهلية، الأربعاء، وهطلت أمطار غزيرة على معظم الأنحاء مما تسبب في تراكم مياه الأمطار في المناطق المنخفضة من الشوارع.
وشهدت المحافظة انخفاض كبير في درجات الحرارة، مع زيادة في قوة الرياح، مما تسبب في توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة إثر عزوف الصيادين عن الخروج للصيد.
ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لرؤساء مراكز المحافظة لرفع الاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة تصريفها من الشوارع.
وحذرت مراكز ومدن المحافظة المواطنين من لمس أعمدة الإنارة العامة وقت نزول الأمطار حرصًا على سلامتهم.
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