شكرا لقرائتكم خبر عن «الدقهلية للشطرنج» تطلق اسم «كفيف» على بطولة دولية: «حقق إنجازًا لمصر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت منطقة الدقهلية للشطرنج اسم الأسطورة اللاعب محمد حافظ زبيب «كفيف» على البطولة الدولية للشطرنج، والتي أقامتها، مساء الثلاثاء، بمركز شباب برق العز التابع لمركز المنصورة، بحضور 53 لاعبًا من 6 محافظات هي «دمياط والمنوفية وكفر الشيخ والقاهرة والغربية والدقهلية»، بالإضافة إلى لاعب روسي.

وشارك اللاعب الدولي محمد زبيب رغم فقده للبصر في البطولة مع المبصرين، في بعض المباريات، وسط تشجيع كبير من الحضور، واستعان «زبيب» بأحد أصدقائه في تحريك قطع الشطرنج.

وقال الدكتور مصطفي أبوالخير، رئيس منطقة الدقهلية للشطرنج والرئيس السابق للاتحاد المصري للشطرنج، في تصريحات صحفية، إن «هذه هي البطولة الدولية الخامسة للشطرنج السريع، واخترنا لها هذا العام اسم الأسطورة محمد زبيب، لما حققه من إنجاز كبير لمصر في بطولة القارات، التي أقيمت في تركيا الشهر الماضي حيث حصل على الميدالية الفضية رغم أنه كفيف».

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وأضاف «أبوالخير» أن «البطولة المقامة دولية وطبقنا فيها قوانين ولوائح الاتحاد الدولي للشطرنج وكانت عبارة عن 7 جولات بالنظام السويسري، وزمن المباراة لكل لاعب 15 دقيقه بزيادة 5 ثواني لكل نقله بنظام فيشر».

وقال اللاعب الدولي محمد حافظ زبيب إن «البطولة كان مستواها مرتفعًا، وجميع المشاركين من الأبطال، وأنا شاركت في بعض المباريات بها مع مبصرين وهي بالنسبة لي ليس فوز وخسارة وإنما متعة للعقل وللتخيل«.

وأضاف «زبيب»: «أنا ألعب بالتخيل، وأشعر أثناء اللعب بأنني أرى كل حركات القطع على الرقعة، وعندما ألعب أشعر بمتعة كبيرة جدًا، ولا يفرق معي إذا كسبت أو خسرت، أو إذا كان اللاعب أمامي مبصر أو ذو إعاقة مثلي«.

وأكد «أبوالخير» أن «اشتراك البطولة 50 جنيه للاعب الواحد وبدأت الجوائز للفائزين من 300 جنيه إلى 120 جنيه بالإضافة إلى كأس واحد للبطولة»، مشيرًا إلى أنه «فاز بالمركز الأول ترتيب عام الدكتور محمد أشرف حجازي، كما فاز كل من محمد بكر، ومحمد بدر، ومحمد أحمد جوهر، ومحمود نور الدين، وربيع عوضهم، والمهندس حمدي العقدة، وصلاح عراقي«.

وأضاف: «شهدت البطولة رغبة قوية من المبصرين في الجلوس أمام محمد زبيب، ومشاركته اللعب حتى ولو خارج البطولة واستجاب لطالباتهم جميعًا، ولعب أمامهم وكسب العديد منهم وأظهر قدرات كبيرة على اللعب بالتخيّل».

منطقة الدقهلية للشطرنج

منطقة الدقهلية للشطرنج

منطقة الدقهلية للشطرنج

منطقة الدقهلية للشطرنج