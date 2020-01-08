شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس زيارة غادة والي إلى الكاتدرائية: «تهنئة ودرع ودعوة البابا إلى فيينا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (unodc)، مدير مكاتب الأمم المتحدة بفيينا بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لتقديم التهنئة باعياد الميلاد المجيد

واستقبلت الكاتدرائية زيارة غادة والي بحفاوة بالغة.

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وقام قداسة البابا بإهداء «والي» أيقونة محفور بها مجسم السيدة مريم العذراء وكنيسة بيت لحم.

وجمع الاثنين لقاء مطول أشاد فيه قداسة البابا بدور غادة والي، خلال فترة توليها حقيبة وزارة التضامن، وجهودها في دعم كل المصريين، ووقوفها إلى الجميع في كل الازمات، ونجاحها في توسيع مظلة الحماية والدعم النقدي .

وقدمت والي الدعوة لقداسة البابا لزيارتها في فيينا والاستفادة من رؤيته وتأثيره الواسع في دعم قضايا مكافحة الجريمة والمخدرات ونبذ العنف والإرهاب.

البابا تواضرس يهدي غادة والي ايقونة محفور عليها مجسم السيدة العذراء وكنيسة بيت لحم

البابا تواضرس يهدي غادة والي ايقونة محفور عليها مجسم السيدة العذراء وكنيسة بيت لحم

البابا تواضرس يهدي غادة والي ايقونة محفور عليها مجسم السيدة العذراء وكنيسة بيت لحم

البابا تواضرس يهدي غادة والي ايقونة محفور عليها مجسم السيدة العذراء وكنيسة بيت لحم