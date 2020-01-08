شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستعرض موقف المشروعات المتعثرة وآليات ومقترحات تذليلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لبحث واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المتوقفة والمتعثرة بنطاق المحافظة، للوقوف على أسباب تعثرها، ومناقشة الحلول وآليات التعامل مع تلك المشروعات ودفع عجلة العمل بها، وذلك بحضور الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وعددٍ من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ناقش الإجتماع المشروعات المتعثرة في قطاعات «الإسكان الإجتماعي بالعاشر من رمضان – الصحة - التعليم العالي – الكهرباء – الزراعة- - الموارد المائية والري – التموين- مياه الشرب والصرف الصحي – الشباب والرياضة –الطرق والنقل»، حيث تم مراجعة نسب التنفيذ وأسباب التعثر، وآليات ومقترحات تذليلها والإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها حيال تلك المشروعات، والاتفاق على خطة العمل الجديدة لدفع عجلة العمل بها، وإسراع الخطى في التنفيذ لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وإعداد بيان تفصيلي بموقف تلك المشروعات كاملاً، للعرض على اللجنة المشكلة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة مجلس الوزراء.

أكد محافظ الشرقية أن الاجتماع يعد خطوة إيجابية نحو تنفيذ المشروعات التنموية ودفع عجلة العمل بها، للقضاء على البيروقراطية والروتين وفك التشابكات بين جهات الدولة المختلفة، وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها، مؤكداً أن الجميع يعمل من أجل المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له .