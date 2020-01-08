شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الخميس: صقيع ورياح وأمطار غزيرة ورعدية.. والقاهرة «8» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، الخميس، أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد.

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كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون غزيرة ورعدية أحياناً، وتكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغري والعظمي فتكون القاهرة «8- 15»، والإسكندرية «10– 15»، وقنا «5- 17»، والأقصر «5- 17»، وأسوان «7– 17».