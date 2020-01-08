شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشدد على الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتنفيذ إزالة فورية في المهد لعدد 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية المصيلحة بإجمالي مساحة 3678 م2 و7 حالات تعديات آخرى بقريتي البتانون والماي على مساحة 625 م2 وحالتين بقرى بخاتي والماي على مساحة 656 م2، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتنفيذ إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية أبنهس على الطريق السريع على مساحة 7300 م2.

وفي مركز ومدينة تلا، تم التصدي لعدد 7 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بقرى المركز على مساحة 1025م2 خلال شهر ديسمبر الماضي، وتم إزالتهم في الحال، كما تم إزالة فورية لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية كمشيش على مساحة 260م2، وفي مدينة سرس الليان تم تنفيذ إزالة لعدد 2 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 91 م2، وفي مدينة السادات تم تنفيذ قرار إزالة على مساحة 220 م2 بقرية الخطاطبة البلد.

إزالة فورية لكافة التعديات علي الأراضي الزراعية بالمنوفية

إزالة فورية لكافة التعديات علي الأراضي الزراعية بالمنوفية