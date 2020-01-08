شكرا لقرائتكم خبر عن «الشكاوي الحكومية»: جامعة القاهرة أعلى نسبة إنجاز وتفاعل معنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار تقرير رئاسة مجلس الوزراء حول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر ديسمبر الماضي، بتحقيق جامعة القاهرة نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى الموجهة لها، من خلال استقبال الشكاوى والطلبات والالتماسات المُقدمة وفحصها والتفاعل معها، وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى وتوجيهها للجهات والإدارات المختصة، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها والتحقيق فيها.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تحقيق جامعة القاهرة نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى يأتي في إطار حرص الجامعة على تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإضفاء قواعد الشفافية والعدالة لمنظومة العمل بجميع الكليات والمعاهد والمستشفيات والوحدات التابعة لها، مشيرا إلى أن الجامعة لا تكتفي بتلقي الشكاوي وإنما تقوم برصد الشكاوى المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يساهم في تحسين وتطوير أداء المنظومة التعليمية وضمان أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرًا أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن أعلى الوزارات والمحافظات والجامعات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلاً معها خلال شهر ديسمبر الماضي، لرصد أعداد الشكاوى وطلبات الاستغاثة من المواطنين، وآليات الاستجابة لها من مختلف الجهات الحكومية، وذلك لتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقي ورصد الشكاوى، وسرعة التعامل معها.