شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مصر الجديدة تطلق المؤتمر الثاني للقوى الناعمة للسلام الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف جمعية مصر الجديدة، مساء الأحد المقبل، مؤتمر حول مبادرة «القوه الناعمة للسلام العالمي» في دروته الثانية بحضور كوكبة من الشخصيات العامة في الفن والثقافة والإعلام والثقافة والسياسة، وذلك في مكتبة مصر الجديدة.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس الجمعية، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مساهمة المجتمع المدني وغيره من القوى الناعمة في إثراء الحياة الثقافية والفنية والإعلامية في مصر، مؤكدًا على أهمية ودور الثقافة والفن كقوة مؤثرة في ترسيخ قيم السلام وتنمية الوعى الثقافي، وسيطلق أثناء الملتقى المشروع الوطني الشبابي للفنون لمبادرة 1000 كاتب، وذلك بحضور اللجنة الاستشارية للمبادرة.

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وأضاف حلمي أن الدورة الأولى من المؤتمر، والذي عقدت في المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، حققت نجاحًا كبيرًا على المستويين المحلي والدولي، وشارك فيها كثير من الشخصيات العامة والسفراء والوزراء والفنانين، وكانت هناك توصيات كثيرة أهمها دعم الشباب.

يشارك في المؤتمر الناقد طارق الشناوي، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، متحدثين، والمخرج محمد فاضل، والمخرج وائل إحسان، والفنان سامح الصريطي، والفنانة سيمون، والفنان نضال الشافعي، بالإضافة إلى كل من السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس الشؤون الخارجية بالبرلمان، والسفيرة منى عمر، مساعد وزير خارجية مصر الأسبق للشؤون الأفريقية، عضو مجلس قومي للمرأة، والمخرج مجدي أبو عميرة، والإعلامي محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور.

ويشارك في المؤتمر أيضًا الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج أحلى النجوم، والمخرج خالد مهران، والكاتب الصحفي ياسر شورى، مدير تحرير جريدة الوفد، والكاتب الصحفي عادل السنهوري باليوم السابع، ورئيس تحرير صوت الأمة سابقا، والدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا وزميل مساعد بالمجمع الملكي البريطاني ومحكم دولي وتجاري، واللواء محمود منصور، الخبير الاستراتيجى ومؤسس المخابرات القطرية، واللواء أركان حرب د. سمير فرج، الخبير الاستراتيجى ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، والمهندس أحمد حسين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ومصانع الأهرام جروب الدولية.