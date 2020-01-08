شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار شديدة وغلق بوغاز ميناء الصيد بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت محافظة البحيرة سقوط أمطار شديدة بأنحاء المحافظة، وتوقفت حركة الصيد في البحر المتوسط بالنسبة للمراكب والسفن من بوغاز رشيد وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو وبسبب سوء الأحوال الجوية.
وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة والتعامل الفورى معها، ومتابعة جميع حالة المصارف ومحطات الرفع والصرف الصحى، ورفع درجة الاستعداد بجميع المرافق، وفصل الكهرباء عن جميع المدارس وشوارع المحافظة حرصا على أمن وسلامة الأطفال والمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار شديدة وغلق بوغاز ميناء الصيد بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.