شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار شديدة وغلق بوغاز ميناء الصيد بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة سقوط أمطار شديدة بأنحاء المحافظة، وتوقفت حركة الصيد في البحر المتوسط بالنسبة للمراكب والسفن من بوغاز رشيد وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو وبسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة والتعامل الفورى معها، ومتابعة جميع حالة المصارف ومحطات الرفع والصرف الصحى، ورفع درجة الاستعداد بجميع المرافق، وفصل الكهرباء عن جميع المدارس وشوارع المحافظة حرصا على أمن وسلامة الأطفال والمواطنين.