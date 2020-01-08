شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: لجنة لبحث وضع منظومة المخلفات بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت لجنة من جهاز شؤون البيئة لشرق الدلتا وإدارة البيئة وإدارة النظافة بمجلس مدينة شربين بالمنصورة، الأربعاء، بمتابعة أعمال إزالة التراكمات من مناطق متفرقة بالمدينة، ومنها شارع الجيش وكوبرى البحر وشارع السلك ومدخل المدينة.
يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باستمرار الحملات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الخاصة بالحفاظ على كفاءة منظومة النظافة.
كما تم الاشتراك في اللجنة الخاصة برخص المحلات والإشغالات لعمل تعاقدات نظافة مع المحلات الموجودة بالمدينة وإلزامهم بوجود براميل لتجميع المخلفات الخاصة بهم، وأيضاً تم فحص بعض أكياس القمامة للتأكد أنها خالية من نفايات طبية خطرة.
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