شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من «طب حلوان» ينجح في إجراء عملية لقطع عضلة المرئ دون تدخل جراحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق طبي من كلية الطب بجامعة حلوان في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة ومستشفى 15 مايو النموذجي وخطة الدولة في الاستفادة من إمكانيات مستشفيات وزارة الصحة، بإجراء عملية جراحية دقيقة لقطع عضلة جسم المرئ وصمام أسفل المرئ باستخدام مناظير الجهاز الهضمي التداخلية لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً يعانى من فشل في ارتخاء عضلة المرئ وعدم القدرة على البلع وفقدان شديد في الوزن.

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وأجرى الفريق تحت إشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، عملية قطع لعضلات وصمام المرئ بالمنظار بدون الحاجة لتدخل جراحي ودون مضاعفات، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها بحيث يستطيع المريض الشرب بدون صعوبه بعد ٤٨ ساعه من العلمية.

وتعد هذه العملية الأولى التي تجري في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تحت الإشراف الفني للجامعة، وثان مستشفى جامعي على مستوى الجمهوريه يقوم بتطبيق هذه التقنية الحديثة، حيث تعتبر العملية من العمليات الحديثة التي بدء تطبيقها في العالم عام ٢٠١٠ وطبقت في مصر منذ عام تقريبا.

ونفذ العملية الجراحية الدكتور أحمد عبدالمنعم مدكور مدرس الأمراض المتوطنه بكلية الطب، والذي دعمت جامعة حلوان سفره للصين للتدريب على التقنية الحديثة لتقديم أحدث ما توصل إليه العلم في مستشفيات جامعة حلوان.