شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع تنفيذ «حياة كريمة» في قرية بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوحيد جهود الدولة المصرية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في ملف مكافحة الفقر، تأتي في ظل استراتيجية الدولة المصرية الموحدة للقضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجًا، للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، لتوفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة حياته.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، الأربعاء، لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة بقرية الأحراز بشبين القناطر وذلك بحضور كل من الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي محافظ القليوبية والدكتور عواد احمد السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تم مناقشة البيانات التي تم تجميعها من قبل الجهات الشريكة والإدارات المعنية الخاصة بالمسوحات التي تم تطبيقها بقرية الأحراز في مجالات ( سكن كريم- الخدمات التعليمية- الخدمات البيطرية- التضامن الاجتماعي).

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وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء من رفع كفاءة القرية، وتوفير الخدمات لها من تعليم، وصحة، ومياه شرب، وصرف صحي، وطرق، وكهرباء، وجميع الخدمات اللازمة لرفع مستوى تلك القرى، وإنشاء مشروعات تنموية، وتحسين البنية الأساسية بها وعمل قوافل طبية وقوافل بيطرية وعمليات جراحية وعمل نظارات طبية وعمليات العيون وأجهزة تعويضية.

ووجه المحافظ المسؤولين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وهي (التضامن الاجتماعي- الصحة- التربية والتعليم- شركة مياه الشرب والصرف الصحي- الوحدات المحلية)؛ لتنفيذ أعمال المبادرة وتذليل أية معوقات، وإعداد تقارير دورية بنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز في القرى المستهدفة، حتى يتم الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.

جدير بالذكر أنه سيتم تطوير مبنى الشؤون الاجتماعية لتقديم خدمة لائقة للمواطنين كما سيتم تطوير مكتب البريد، وسيتم إنشاء مبنى جديد مزود بأماكن لاستراحة المواطنين وأماكن للانتظار، كما سيتم البدء في التوسعات اللازمة للمدارس، وإحلال وتجديد المدارس القديمة كما تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي للقرية والانتهاء من الواصلات المنزلية

كما تم حصر الاحتياجات المطلوبة للوحدة البيطرية لرفع كفاءتها لتقوم بكامل مهامها في تقديم خدمة بيطرية متميزة لمواطني القرية.