شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على«خطة هيكل» للسياسة الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، على السياسة الإعلامية التي عرضها أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ورد وزير الإعلام على استفسارات الوزراء حول السياسة المقترحة.

كما وافق المجلس على اختصاصات وزارة الدولة للإعلام، وتكليف المستشار القانوني لمجلس الوزراء، بصياغة الإختصاصات تمهيداً لصدور القرارات التنفيذية لها من رئيس مجلس الوزراء.