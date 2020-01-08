شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة عن زيادة رسوم اشتراك المكتبات: مقترحات لن تنفذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، إصدار أي قرارات، حول زيادة رسوم دخول مكتبات الجامعة، مشددا على أن مجلس الجامعة لم يتناول هذا الأمر نهائيا في أي من اجتماعاته ولم يعرض على رئيس الجامعة.

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وأكد «علم الدين»، أن رسوم الاشتراك المقررة المعمول بها حاليا متبعة منذ إدارة الجامعة السابقة منذ أكثر من ٣ سنوات والتي رفضت آنذاك وفقا للأوراق الثابتة بالجامعة مناقشة تخفيض هذه الرسوم.

وأشار المستشار الإعلامي إلى أن «رسوم اشتراك المكتبات ليست بدعة من جامعة القاهرة، وإنما هو نظام متبع في مكتبات العامة مثل مكتبة مصر والجامعة الأمريكية»، لافتا إلى أن ما تم تداوله مجرد مقترح من مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، ولن يسري إلا بعد موافقة مجلس الجامعة عليه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن رئيس الجامعة أكد أنه شخصيًا يرفض اعتماد مثل هذا القرار وأن مجلس الجامعة سيرفض القرار.

وطالب «علم الدين»، بعدم الانسياق وراء أكاذيب هدفها نشر الشائعات دون سند أو دليل، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجامعة هدفها الأول والأخير التيسير على الطلاب، ونشر الثقافة والعلم في المجتمع لا سيما أن رئيس جامعة القاهرة دعا لإطلاق مبادرة (خذ كتابا وضع كتابا)، وهي عميلة مجانية تشجع على القراءة، فضلا عن ان الموسم الثقافي وندوات تطوير العقل المصري يتم توزيع كتب كبار الكتاب مجانا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة، ويعد هذا المشروع الثقافي لاقتناء كتب كبار الكتاب مجانا من أكبر المشروعات الثقافية التنويرية التي شهدتها الجامعة، مضيفا أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قد أكد مجددا خلال الاجتماع الاخير لمجلس الجامعة رفضه مجددا لتحميل الطلاب أو الباحثين في الدراسات العليا أية أعباء مالية إضافية.