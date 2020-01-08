في 24 ساعة .. أمن المنافذ يحبط تهريب بضائع بقيمة 3 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات أمنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 5 قضايا تهريب، بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من ثلاثة ملايين جنيه.
وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 32 قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائي، مخالفات، سرقة، سائقين".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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