ضبط 790 ألف صاروخ ألعاب نارية داخل مخزنيين بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط 790 ألف صاروخ ألعاب نارية، داخل مخزنيين بمنطقة الجمالية.

وتمكن المقدم محمد علوي، رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية، والرائد إسلام فهمي، معاون المباحث، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط، "أحمد"، بائع، حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية "مستأجر"، بدائرة القسم.

وعثرت الأجهزة الأمنية بداخله على كمية من الألعاب النارية على النحو التالي:" 19 كرتونة ألعاب نارية، بإجمالي ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.

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كما تمكن من ضبط "علي"، بائع ومقيم بهاء الدين دائرة قسم شرطة باب الشعرية حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية مستأجر كائن شارع مكسر الخشب حارة اليهود دائرة القسم، وعثر بداخله على كمية من الألعاب النارية على النحو التالي، و25 كرتونه ألعاب نارية بإجمالي أربعمائة وستون ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، إلى النيابة العامة.