مباحث التموين تضبط ثلاجة مواد غذائية مجهولة المصدر بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سامح غيث:

تمكن العقيد طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، من ضبط المدعو احمد صاحب ثلاجة بدائرة قسم شرطة المطرية، ومقيم الزقازيق/ شرقية، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص.

وعثرت الأجهزة الأمنية على كميات كبيرة من المواد الغذائية (جبنه، لانشون، بسطرمة)، مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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كما تم العثور بداخل الثلاجة على المضبوطات التالية:" طن ونصف جبنه، 765 كيلو لانشون، و100 كيلو بسطرمة"، وجميعها مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.