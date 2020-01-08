بسبب لعب أطفال.. مقتل سمكري ذبحًا وأصاب عاطل في مشاجرة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى سمكري سيارات مصرعه ذبحا، وأصيب عاطل في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بمنطقة السلام.

تبلغ للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، باستقبال مستشفى السلام للمدعو حسن سمكري سيارات توفى إثر إصابته بجرح طعني أسفل الرقبة، ونزيف دموي حاد حول الرئة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى، وبصحبته شقيقه المدعو "محمد" عامل دوكو سيارات، ومقيم بذات العنوان، وبين كلا من "محمد"، عاطل، مصاب بجرح متهتك بالجمجمة، وقطع جزئي بالأذن اليسرى، وقطع داخلي بالغضروف، و"فاطمة"، ربة منزل" بسبب خلافات حول الجيرة، ولهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة، استعانت خلالها الرابعة بالثالث صديق زوجها، وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، وقام الثالث بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض مطواة محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

تمكن الرواد إسلام عبد الباقي وحسام مدبولي ومحمود عماد، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد عمرو الصادق، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.