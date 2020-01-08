"رحلة علاج تنتهي بجثة على الصحراوي".. تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل ربة منزل، وإلقاء جثتها على جانب طريق أسيوط الغربي.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم بالعثور على جثة لسيدة مجهولة في العقد الثالث، مُلقاه على جانب طريق أسيوط الغربي دائرة المركز.

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وأضافت الوزارة، أنه تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليها (ربة منزل- مُقيمة بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (شقيق المجنى عليها - مزارع – مُقيم بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن "الفيوم والمنيا" تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة لخلافات أسرية فعقد العزم على التخلص منها، وفى سبيل تنفيذ مخططه قام باستدراجها بزعم أنه سوف يقوم بعلاجها بمحافظة القاهرة، وبتاريخ الواقعة قام باصطحابها وبرفقته (زوجة شقيقه - ربة منزل) بسيارة ملاكي قيادة (سائق - مُقيم بذات العنوان) وأثناء سيرهم بالطريق المُشار إليه طلب من السائق التوقف وقام بإنزال المجنى عليها عنوة من السيارة وطعنها بالسكين وتخلص من جثتها بإلقائها بمكان العثور، وبمواجهة (زوجة شقيقه والسائق) بما جاء باعترافاته أقرا بها ونفيا سابقة علمهما بمخططه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .