سقوط "خرابة" إمبراطور الهيروين في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على "خرابة" مسجل خطر بمنطقة دار السلام، لقيامة بالاتجار في المواد المخدة.

البداية عندما وردت معلومات للمقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، تفيد قيام "أحمد. ا" مسجل خطر فرض سيطرة، وسرقة بالإكراه، بالإتجار في المخدرات بمنطقة الجزيرة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.

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وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن الرائدان أحمد مختار ومحمد صادق، معاونا المباحث، من ضبطه بعد مطاردة مثيرة وعثر بحوزته على فرد خرطوش وطلقة و10 تذاكر هيروين.

وبمواجهته أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد محمد علام، مأمور قسم دار السلام، إلى النيابة العامة.