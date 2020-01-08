الداخلية تضبط هارب من حبل المشنقة في قضية قتل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، هارب من حكم بالإعدام، في قضية "قتل عمد". فقد تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (عامل-مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة - مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية "قتل عمد"). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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