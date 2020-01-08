ضبط شخصين ينقبان عن الآثار داخل منزلهما بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لتنقيبهما عن الآثار أسفل أحد العقارات بمنطقة الوايلي.
معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام شخصَيْن "شقيقين" بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.
عقب تقنن الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملكهما، وتم العثور على حفرة بعمق 3 متر وقطرها 120سم وأدوات الحفر والتنقيب.
بمواجهة المتهمين، اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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