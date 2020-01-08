"سرقة الأجهزة وولعت في البيت".. القبض على ربة منزل بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

لم تكتف "ربة منزل" بسرقة أجهزة كهربائية من مسكن أحد أقاربها، لكنها أشعلت النيران في محتوياته، بسبب وجود خلافات بينهما، ولاذت بالفرار، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بعقار -كائن بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق السادس، نتج عنه احتراق محتويات الغرف بالكامل "دون إصابات"، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتبين تغيير كالون باب الشقة، وعُثر بمحل البلاغ على "2 قلب كالون".

بسؤال مالك الشقة أيد ما جاء بالفحص، وقرر باكتشافه سرقة "شاشة عرض، جهاز لاب توب" من داخل الشقة سكنه.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم "على صلة قرابة بالمجني عليه".

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الكمائن اللازمة بأماكن ترددها أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما حيث استغلت عدم تواجد مالك الشقة بداخلها، وقامت بفتح الباب عن طريق تغيير الكالون، والاستيلاء على المسروقات وعقب ذلك أضرمت النيران بالغرفة ولاذت بالفرار.

وتم بإرشادها ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.