تخفيف الجفاف.. وزير الري يعلن 4 مكونات أساسية لاتفاق مل وتشغيل سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه يؤمن أنه ليس هناك حاجة لقضاء وقت طويل في إلقاء كلمات افتتاحية، مشيرًا إلى أهمية الاننتقال مباشرةً إلى المناقشات الفنية.

وأضاف عبد العاطي، خلال كلماته الافتتاحية للاجتماع الرابع بـ"أديس بابا" أنه يجب أن تمضي المناقشات بروح من حسن النية والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل(سد النهضةGERD)، مضيفا: "أعتقد أنه تم تحديد المكونات الأساسية لهذا الاتفاق في الاجتماعات الثلاثة السابقة التي عقدت في أديس أبابا والقاهرة والخرطوم ، هذه المكونات الفنية الأساسية للاتفاقية النهائية تتضمن ما يلي".

- مرحلة ملء سد النهضة التي تُمكّن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية.

- تدابير تخفيف الجفاف لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد والتي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة.

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- القواعد التشغيلية العادلة والمتوازنة، والتي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغيل السد العالي.

-إنشاء آلية تنسيق فعالة لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.

وكان قد وصل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أمس الثلاثاء، كرئيس للوفد المصري، والدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل ومستشاري الوزير.

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